阿里巴巴關聯企業螞蟻集團啟動A＋H上市計劃，財新網4日引述消息稱，螞蟻集團計劃兩地上市集資300億美元，估計最快在9月IPO。

按上述集資規模計算，螞蟻集團有望超越沙特阿美，成為史上集資規模最大的新股。

消息人士稱，螞蟻集團估值約2,000億美元，預計將發行15％的股份，計劃在上海科創板發行10％股份，尚餘5％會在香港發行。

接近IPO承銷商的消息人士稱，螞蟻集團的上市進程肯定很快，可能在9月或10月發行股票。

(工商 )