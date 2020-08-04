一艘設籍在挪威的郵輪阿蒙森號（ MS Roald Amundsen ），近日爆出有40名乘客感染新冠肺炎，挪威政府目前下令禁止遊輪停靠，並積極追查已下船乘客的行蹤。

根據國外媒體《今日美國》報導指出，阿蒙森號於上個月中旬展開北極行程。但在7月31日傳出船上有4名船員出現身體不適的狀況，在郵輪停靠在挪威特羅姆瑟（ Tromso ）後，船員送醫隨即遭確診新冠肺炎，船上的疫情也開始連環炸。後續又爆發有32名船員感染新冠肺炎，追蹤早已下船的178名乘客中，目前也已知4名乘客感染。

挪威政府除了追蹤早已下船的乘客外，也緊急下令，自8月3日起，禁止搭乘百人以上的遊輪停靠在挪威的港口。挪威公共衛生學院認為會有更多人確診，呼籲那些沒被追蹤到的旅客，務必自主隔離，有疑似症狀應馬上就醫。特羅姆瑟政府也督促乘客、或與其接觸過的人，必須與當地的衛生局聯繫。

阿蒙森號隸屬於海達路德公司( Hurtigruten )，該公司執行長斯凱丹（Daniel Skjeldam）對媒體表示，「經過初步的評估，表示我們在內部的一些程序產生錯誤，目前已經全面審查所有的程序，同時也會積極地與挪威政府配合相關防疫措施。」而目前挪威新冠肺炎病例有9334人，其中8752人康復，256人死亡。

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(中時新聞網)