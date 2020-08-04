新冠肺炎疫情嚴峻，口罩和酒精成為防疫必備物資，在如此人人自危的敏感時刻，一名在日本留學的23歲越南籍女子，竟在至連鎖迴轉壽司「滨寿司HAMAZUSHI」用餐時，直接舔迴轉壽司店輸送帶上的食物，並用抖音（TikTok）錄製影片上傳網路，影片曝光後，引起大批網友砲轟。

根據越南媒體《Zing News》報導，上個月31日在日本的許多越南論壇上，流傳著一名短髮女子「舔壽司」的影片。許多越南網友在看過影片後，紛紛譴責這名女子的輕率行為，直指她傷害日本人對越南人的觀感和形象，「我是越南人，但不能原諒她，非常糟糕的行為」、「失去了越南人的面子」、「愚蠢的行為，這被遣返回國的機率很高。」。

事後，這名女子接受訪問時表示，自己是在日本的見習生，拍攝影片只是為了娛樂和搞笑，並針對自己的行為提出解釋，「盤子放在我的桌上，所以我敢去做。拍攝後我就把那個壽司吃掉了，沒有（轉）到其他客人的桌上。」

目前這段「舔壽司」的影片已遭刪除，該名女子也道歉表示，「我的行為是錯誤的，我為如此膚淺和缺乏思考（行為）感到非常抱歉。」據了解，女子用餐的壽司店，是在日本擁有超過500家分店的平價連鎖迴轉壽司「滨寿司HAMAZUSHI」的橫濱店。根據《香港01》報導，此次並非該連鎖迴轉壽司店，第一次發生這類事件。之前就曾有過客人飲用自己座位上的醬油，還有人用自己的筷子將芥末塗抹在輸送帶的壽司上，十分噁心。

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(中時新聞網)