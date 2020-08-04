美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸喪命，引爆全美反種族歧視抗爭風潮，最新警用密錄器捕捉到的畫面曝光，影像顯示，佛洛伊德沒有逃跑跡象，警察看到他便拔槍對準他的頭，佛洛伊德面目猙獰、苦苦哀求警察別殺他，更預測自己可能就此斷魂。

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸喪命，引爆全美反種族歧視抗爭風潮，最新警用密錄器捕捉到的畫面曝光，影像顯示，佛洛伊德沒有逃跑跡象，警察看到他便拔槍對準他的頭，佛洛伊德面目猙獰、苦苦哀求警察別殺他，更預測自己可能就此斷魂。

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德5月因一張20美元假鈔遭警方壓頸逮捕，過程中不幸喪命，引爆全美、甚至多國反種族歧視抗爭運動。先前有報導陸續釋出佛洛伊德遭白人警察壓頸長達9分鐘、甚至在警車內疑似遭到毒打的畫面，現在英國《每日郵報》（Daily Mail）獨家取得案發當時2名員警身上的警用密錄器畫面，再次凸顯美國警方的過激執法手段。

《每日郵報》指出，畫面來自於當天最先抵達現場的2名菜鳥員警－37歲的雷恩（Thomas Lane）及26歲的昆恩（J. Alexander Kueng）身上的密錄器，分別長達10分鐘及18分鐘。

畫面顯示，2名員警接獲假鈔報案後，率先抵達現場，商店店員手指著佛洛伊德的座車，向員警說明他以假鈔購買菸品，員警隨後走向佛洛伊德的座車。

佛洛伊德當時坐在駕駛座，雷恩拍打他的車窗，不過佛洛伊德過了一會兒才開門，當他開門後，雷恩隨即掏出手槍指著他的頭，這時佛洛伊德馬上道歉「我很抱歉」，不過雷恩的態度已經轉趨「挑釁」，「馬上舉起你的手，讓我看到你的另一隻手」，佛洛伊德並未馬上遵從指示，雷恩隨後又重複指令，並且不斷夾雜髒字，佛洛伊德只是告訴對方，他曾經以同樣方式被員警射殺過，同時不斷道歉。

接著警方要求佛洛伊德雙手舉高下車，佛洛伊德也照做，不過哭求員警別殺他，「好的警察先生，拜託別殺我，拜託」，並且強調自己才剛喪母。

(中時新聞網)