天使隊大谷翔平的MRI檢查結果4日出爐，他右手的屈肌與旋前肌有一至二級拉傷，預計要休養4至6周。天使球團聲明大谷將會繼續留在球隊，也會隨隊前往西雅圖(水手系列賽)，是否做為DH上場打擊需要逐日觀察。換言之，他本季已無法成為「二刀流」。

大聯盟作家分析大谷前日出賽的球速，發現他並非逐漸下滑，而是在一定用球數後忽然暴跌，這說明他可能是受傷不是疲勞。本季例行賽很短，無法期待大谷回歸投手丘，最多是和去年一樣擔任全職打者。

今年新上路的「二刀流」制度，野手必須滿足必要的先發場次與打席，才能正式登陸為二刀流。大谷翔平原本有機會成為首位聯盟認證的二刀流(不佔投手名額的特殊身分)，可惜還是被傷勢所阻。

此外天使叫上了農場頂級新秀阿戴爾(Jo Adell)，他是21歲的外野手，如果大谷無法打擊，天使可以把卓奧特(Mike Trout)之外的一個外野手改成DH，讓阿戴爾上場。

(中時新聞網)