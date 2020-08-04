蘇嘉全因姪子、民進黨立委蘇震清涉收賄介入SOGO案，宣布個人因素主動向總統請辭總統府秘書長，結束75天的任期。不過，蘇嘉全並非任期最短的總統府秘書長，1999年請辭的蔣孝嚴，僅上任35天就下台，是目前任期最短的總統府秘書長。

蘇嘉全聲明指出，近期遭惡意抹黑，以及家族成員所涉事件影響，造成蔡總統的困擾，深感不安與抱歉，再次重申從政三十多年來，謹守分際清廉坦蕩，與太太從未因任何貪瀆案件受到偵辦或起訴，「因為清白是我的第二生命，我誓死守護」，然而近來外界屢以莫須有的抹黑污衊，或扭曲事實影射我利用職權，包庇家族牟利，對這些惡意的人格謀殺絕不接受，為不再讓總統困擾，也讓檢調能秉持勿枉勿縱的司法精神放手偵辦，宣布辭去總統府秘書長一職。

蔡英文昨（3）日也火速宣布，新任總統府秘書長由前秘書長李大維接任，第一項工作就是前總統李登輝的治喪事宜。

蘇嘉全上任75天就下台，回顧過去總統府秘書長一職，1999年蔣孝嚴因爆發緋聞，透過當時的總統府發言人發表聲明後請辭，結束35天任期，成為迄今史上最短任期的總統府秘書長，其次為陳唐山，2008年上任後54天就因政黨輪替卸任。

(中時新聞網)