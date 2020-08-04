中國人民銀行(大陸央行)3日召開2020年下半年工作電視會議提出，貨幣政策要更加靈活適度、精準導向，切實抓好已出台穩企業保就業各項政策落實見效。會議還提出，要依法有效開展反洗錢監管、調查與監測分析。積極穩妥推進法定數位貨幣研發。加快建立覆蓋全市場的交易報告制度和總交易報告庫。

會議提出，綜合運用多種貨幣政策工具，引導廣義貨幣供應量和社會融資規模增速明顯高於去年，同時注意把握好節奏，優化結構，促進普惠型小微企業貸款、製造業中長期貸款大幅增長。

會議要求，2020年下半年，人民銀行系統要扎實做好「六穩」工作、全面落實「六保」任務，堅持總量適度、合理增長，著力穩企業保就業，防範化解重大金融風險，加快深化金融改革開放，促進經濟金融健康發展。

會議提出，重點落實好1兆元(人民幣，下同)再貸款再貼現政策和兩項直達工具，應延盡延，盡可能多地將受疫情衝擊的小微企業納入支持範圍。

會議提出，要堅定不移推動金融業穩妥有序開放。繼續落實好已宣佈的金融開放措施。推動全面落實准入前國民待遇加負面清單制度。積極穩妥推進人民幣國際化和資本專案可兌換，統一債券市場對外開放外匯管理政策。深度參與全球金融治理，切實維護多邊主義。

(旺報 )