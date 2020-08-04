時裝模特兒出身的羅霈穎，一出道就以性感美艷形象大開知名度。（圖／中時資料照片）

羅霈穎驚天動地大事記。（製表：中時新聞網）

「東區羅姐」羅霈穎昨(3日)驚傳在家中身亡，回顧羅霈穎戲劇化的一生，1980年被周遊相中出道，後來接連發生替男友還債千萬，存款暴跌，好姊妹于楓一聲不響離世，種種打擊下來讓獅子座的羅霈穎也不得不屈服於改名建議，15年前宣布從「羅璧玲」改名為「羅霈穎」，但她後來不改仗義執言本色，被名嘴許聖梅爆料私下恐嚇「找黑道斷她手腳」。

羅霈穎早年曾因口舌之爭被何麗玲、曾國城提告封殺，2009年羅霈穎跟「綜藝大哥大」張菲有十年仇恨，張菲喊冤說是羅霈穎單方面陳述，與事實不符，2013年許聖梅爆料她因談于美人婚變事件，被羅私下爆料要找人斷她手腳，羅霈穎則秀出對話紀錄，直指許聖梅恩將仇報。

除了自身口快和別人起糾紛外，有話直說、重義氣的羅霈穎也曾隔空點評新聞事件，2010年小S老公許雅鈞(Mike)上夜店被拍吐苦水，她大姊頭性格上身，對他說：「現在起聘我當夜店保母，保證沒人敢動你！」，2012年她見小禎、李進良婚變風波忍無可忍，力挺小禎是好老婆，暗批李進良不規矩，寶媽當年汪建民姊弟戀爆發，羅霈穎也貼心力挺，直說：「寶媽更是有規則的人，值得好男人愛。」

羅霈穎出道以來就以美艷性感形象聞名，多年來更是凍齡有術，是圈內公認的美魔女，她也曾坦言桃花從來沒停過，甚至交往過小26歲洋人男友，但她雖不缺對象，卻總是遇人不淑，可謂坎坷，身為富二代的羅霈穎，不靠爸在演藝圈打拼賺得大筆積蓄，卻被交往7年男友騙走上千萬，也曾認識年輕、多金還到海外留學過的帥氣台男，對方跑來請羅爸、羅媽將女兒嫁給她，沒想到即將結婚，卻被對方父母嫌棄學歷及省籍，一樁美事因此破局，讓她之後誓言只要玩伴不要婚姻，談戀愛不超過3年，怕膩也怕受傷害。

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