資深藝人「東區羅姐」羅霈穎在60歲生日前夕驟逝，震撼演藝圈，令人不勝唏噓。出道40年的羅霈穎，不諱言靠醫美維持臉蛋，始終維持在美豔的狀態，個性又直爽海派，異性緣一直很不錯，她過去交過洋男，也交過小26歲的鮮肉男友，直言活到這把歲數，「我就是要開心，我想要的是玩伴，我不是要終身伴侶！」

羅霈穎感情史豐富，2015年交過一個75年次、小自己26歲的男朋友，但交往不久就發現對方忙著衝刺事業，平日常常四處趕車、趕飛機，回到家只有睡覺，根本沒有時間陪她玩樂，即便覺得男友很上進，「問題是…誰要陪你打拚啊？」坦言自己要找的是一起玩樂開心的人，並不是老伴。

除此之外，羅霈穎也很受不了對方「話講個不停」、「會把睡著的自己搖醒聽他說話」，事業上常向她請教，最後又執意自己的做法，失敗後再回來馬後炮「早知道我應該聽你的」，累積的種種問題，讓羅霈穎終於受不了、向對方攤牌：「我再也不想跟你吵架、我再也不想教你怎麼樣做正確的事情了，你給我滾！」

雖然在外人眼中，前男友或許是不錯的對象，但羅霈穎知道自己要的是玩樂型的伴侶，並不是要一起衝刺事業的，認為男方年輕又帥氣，以後還會遇到很多女生，「那麼帥怕什麼，願意陪你吃苦的人很多，（只是）我不要啊！」

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