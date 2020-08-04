全球筆電出貨繼第二季受惠居家辦公／上班、線上學習等需求急拉，第三季在零售通路回補庫存，及日本教育標案需求接力下，研調單位DIGITIMES Research預期，全球筆電出貨量將可維持上一季的力度。

根據DIGITIMES Research統計，疫情於全球快速蔓延帶來大量WFH（Work From Home）、遠距教學及消費性庫存回補需求，加上各國透過財政刺激消費，使今年第二季全球筆電出貨（未計可拆卸式機種）表現大幅優於預期，季增率高達73.6％。

DIGITIMES Research分析師蕭聖倫調查發現，第三季零售通路水位仍低，加上日本GIGA（Global and Innovation Gateway for All）School教育標案進入大量採購期，雖有面板、電源管理IC及CPU等零組件短缺風險，但仍有助全球筆電第三季出貨保持第二季水準，並較去年同期可望持續增長2成以上。

品牌表現方面，龍頭業者惠普（HP）第三季雖有GIGA School大單及消費旺季等有利因素，但第2季衝刺歐美WFH及教育急單帶來高基期，出貨難再季增。位居第二的聯想則可望受惠集團中的日系品牌教育標案訂單量大增，第三季出貨表現將為所有品牌中最佳。

至於第三名的戴爾（Dell）則因上半年商務機種出貨提前達標、及WFH需求消退，第三季整體出貨不如對手。第四名的蘋果（Apple）第三季需求不減加上新品上巿，出貨將優於前季。排名第五的宏碁受惠於Chromebook教育及消費需求同步增長，出貨表現將優於大部分品牌。

台灣代工廠方面，第三季廣達受惠於美、台、日等客戶Chromebook及中高階消費新品訂單大增，出貨佔比將再提升，穩居筆電代工龍頭。

(工商 )