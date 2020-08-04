有設計界奧斯卡獎之稱的「德國紅點設計大獎(Red Dot Design Award）」公布2020年最新獲獎名單，2019年底在高雄中央公園展出造成廣大迴響的「2019 LOVE高雄追光季」獲得「品牌暨傳達設計大獎」中「展場設計類」紅點獎，策展團隊「Chill（水靘）（水靘）」聯手母公司必應(6625)，透過創新光影藝術打造出有別於傳統的耶誕裝置，並在友善原始環境的原則下，成功形塑「追光城市」映象。

今年全球受到新型冠狀肺炎疫情肆虐，但「2020德國紅點設計大獎」仍舊吸引逾50國、6992件作品參賽，能與全球設計圈眾多專家、團隊一同角逐這項國際設計盛事並獲得肯定，這也是必應集團首度獲頒「德國紅點設計大獎」。（水靘）（水靘）執行長陳宜盈表示，追光季的核心概念是藝術、音樂、科技與環境的共融，每一件作品設計讓人可以走入其中、沈浸在內，實地的感受。

「2019 LOVE高雄追光季」以360度動線規劃，打造「光之耶誕樹」、「海．光．空間」、「許願光之樹」、「城市光流」、「一畝光蔭」等五大主題展區，作品以「光」為媒介，結合公園中既有的花草、樹木與民眾共存，讓各大主題燈區作品不影響民眾平時休閒活動，且民眾從公園的每個角度都能輕鬆穿梭並體驗各個光影作品，讓藝術進入日常，廣獲海內外遊客喜愛，成功打造出國內耶誕慶典新品牌。

必應集團近年來軟硬體全面升級，在活動設計與製作上不斷突破與提升，獲得「2020德國紅點設計大獎」後，將帶著更加創新的設計與跨界合作，全力投入籌備「2021年台北跨年」系列活動。

(時報資訊)