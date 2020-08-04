谷歌（Google）周一發表新款平價智慧手機Pixel 4a，並宣布首款5G手機將於秋季問市。

谷歌周一發布Pixel 4a智慧手機，售價定為350美元，相較於市面上動輒1000美元以上的機種，Pixel 4a價格親民許多，且以性價比來看，應該就是衝著蘋果公司4月推出、價格從399美元起跳的iPhone SE。Pixel 4a將於8月30日開賣。

谷歌的Android手機在美國受歡迎的程度遠不及蘋果iPhone或三星的Android手機，不過去年推出的Pixel 3a為谷歌手機事業帶動了些許動能。谷歌母公司Alphabet執行長皮采（Sundar Pichai）去年在第二季財報發布後曾表示，5月推出的Pixel 3使第二季整體Pixel銷量較前一年同期成長逾1倍，但他未說明具體的銷售量。

Pixel 4仍沿用Pixel 3a的產品原則，在很好的手機上配備極佳的相機，且價格很殺。受到新冠肺炎疫情與隨之而來的封鎖措施影響，谷歌不得不延到現在才發布新款平價手機。此外，谷歌宣布秋季將推出第一款5G手機，售價從499美元起跳。

(時報資訊)