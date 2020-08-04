星展集團資深經濟學家馬鐵英針對南韓及台灣2020下半年經濟成長與風險評估提出研究報告，認為兩地經濟已在第二季觸底、並在第三季出現V型反轉。但考量新冠肺炎第二波疫情蠢動、地緣政治風險持續升高，預期V型反轉走勢可能在第四季趨緩。

因此，星展集團將台灣2020全年GDP成長預估自衰退1％調整為持平的0%，並預計台灣央行將維持現行利率政策。對於南韓2020全年GDP成長預估則維持衰退1.1％不變，並預期南韓央行將維持利率在0.5％的穩定狀況。

馬鐵英表示，最新GDP數據顯示，台灣經濟受新冠肺炎全球大流行衝擊而陷入衰退，2020年第二季GDP季減8.8％，季減幅度較首季的3.6％擴大，約是2008年第三季金融海嘯時期（季減16.8％）的一半。不過，整體狀況已在第二季底落底，第三季正出現V型反轉。

據Google定位服務數據顯示，相較4～5月衰退12％、6月衰退6％，台灣的零售及娛樂活動在7月幾乎恢復正常。出口訂單也顯著回升，從4～5月的1.4％提升至6月的6.5％。7月製造業採購經理人指數（PMI）小升至50.6，為4個月來首度高於榮枯線之上。

不過，馬鐵英認為，考量全球疫情爆發第二波感染，以及美國－中國及日本、南韓之間的地緣政治風險持續升高，台灣經濟的V型反彈走勢，可能在第四季趨緩。故將台灣今年GDP成長自衰退1％調整為持平，並預期台灣央行將維持現有利率政策。

馬鐵英指出，台灣新冠肺炎本土病例連續約百天維持在接近零水準，且自6月鬆綁多數限制措施以來並未再加強限制，第二波疫情對國內需求影響不大。但其他國家疫情二度爆發及新封鎖措施，可能透過貿易間接傷害台灣，如美國、歐洲、日本合計約占台灣3成出口。

(時報資訊)