桃山所所長夏文星下崖搜尋陳姓機車騎士丟棄的安毒。（警方提供／羅浚濱新竹傳真）

桃山所所長夏文星下崖尋獲陳姓機車騎士丟棄的8包3公克安毒。（警方提供／羅浚濱新竹傳真）

竹東分局桃山派出所日前執行夜間例行巡邏時，在五峰山區竹122線盤查行跡可疑的陳姓機車騎士，陳男在脫下安全帽之際，竟順勢將藏在帽內的毒品丟至5公尺深的山崖野溪中，所長黃文星直覺有異，循崖邊山坡路，攀爬下至河床起出毒品，當場人贓俱獲。

竹東警桃山派出所所長夏文星及黃銘誠2人，2日晚執行巡邏勤務時，發現陳姓騎士行經竹122線39.1公里處，形跡可疑，旋即予以攔查。

陳男在警方盤查過程中，趁脫帽受檢時，以迅雷不及掩耳的速度，將夾藏在安全帽的8包重3公克的安非他命毒品，拋丟至高低差達5公尺的山崖，並落入野溪當中，以為警方不可能冒險下崖去找毒品，沒有任何證據只能放他走。

夏文星見毒品將隨溪流沖走，以無線電聯繫五峰所員警到場，協助戒護陳男後，二話不說，獨自躍入橋沿的草叢中，以手電筒的微弱燈光，緩緩步下陡峭山崖，涉入河床成功找到陳男丟棄的毒品。

桃山所所長夏文星等員警，平時即有爬山攀壁的訓練，練就一身上山下海本領，夏文星取獲毒品返回公路上後隨即將陳男逮捕，全案依違反毒品危害防制條例移送新竹地檢署偵辦。

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(中時 )