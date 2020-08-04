為使監察院及司法院院際協商機制發揮功效，監察院長陳菊昨天在院會中宣布成立「院際協商小組」。國民黨副祕書長李彥秀今天質問陳菊，司法院的獨立審判與行使職權有什麼需要「監察院出面協商的」？難道監察院要把干預司法常態化？制度化？

監察院長陳菊昨天首次召開院會，她表示，人民的聲音就是上帝的聲音，未來監察院致力於縮短民怨與政府的距離，讓人民有感，並成立「院際協商小組」，就協商議題及兩院爭點與司法院相關人員先行研議，並將獲得的相關意見提交院會討論，作為監察院共識。

對此，國民黨副祕書長李彥秀今天反問陳菊，「妳認為自己是總統？還是上帝？」，上任第一次主持院會就金句連發，監察院與司法院都是獨立行使憲法賦予的職權，法官更是依法獨立審判，司法院也有內部的法官評鑑機制。

李彥秀質問陳菊，司法院的獨立審判與行使職權有什麼需要「監察院出面協商的」？難道監察院要把干預司法常態化？制度化？

李彥秀指出，既使院際間發生扞格，依據《中華民國憲法》44條「總統對於院與院間之爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之」，2000年的核四停建案與2013年的反服貿學運，前總統陳水扁與馬英九都曾引用此條文，希望進行「院際協商」，結果都因為立法院長反對而破局。

李彥秀說，連總統都要尊重五院的職權，不能逾越職權。陳菊，妳有把蔡英文放在眼裡嗎？另外，根據美麗島電子報民調表示，52.1％的民眾反對陳菊擔任監察院長，贊成的僅有31.6％；更有43.9％民眾認為執政黨，用霸道手段通過人事案是傷害民主制度，請問陳菊，上帝的聲音表達得如此清晰，妳有聽到嗎？

(中時 )