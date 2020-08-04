前高雄市長韓國瑜被罷免後，一舉一動仍受矚目，對於會不會輔選國民黨高雄市長參選人李眉蓁，李眉蓁陣營表示，「目前還在跟韓確認中，何時出面、以哪種方式相挺仍未確定」。

國民黨為李眉蓁衝刺選情，黨主席江啟臣2日率領立院黨團書記長蔣萬安、榮譽主委王金平及33名立委到高雄輔選，陷入論文爭議的許淑華則負責鳳山區。李眉蓁昨在投票倒數12天，在臉書放出「勇敢。為了下一代」競選影片，片中以李眉蓁被丟紙屑，吐露在選舉中不斷被攻擊，盼以母愛孕育新高雄的形象，扭轉選舉局勢。

據《美麗島電子報》昨(3日)公布高雄市長補選民調，結果顯示，在支持度方面，陳其邁為52.4%、李眉蓁為12.6%，吳益政僅獲5.3%。

而許多藍綠政壇人士和韓粉都關心，「韓國瑜是否會出席選前之夜輔選，為李眉蓁站台」，李眉蓁團隊近日透露，目前還在跟韓確認中，何時出面、以哪種方式相挺仍未確定。至於造勢場地已選定高雄夢時代前台糖物流園區空地，這場地也是韓國瑜競選總統時，舉辦「高雄選前之夜」的場地。

(中時新聞網)