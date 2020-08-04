中國與印度關係緊張，印度政府據報正考慮採取措施，防止主要是東南亞國家的貿易夥伴，將中國商品出口到印度而不附帶任何附加值。

路透引述政府消息人士稱，印度正計劃提高進口商品的質量標準，實施進口量限制，強制推行嚴格的訊息披露準則，並且在商品口岸對來自多個亞洲國家的產品實施更頻繁的檢查。

據悉，這些舉措的主要目標是進口的基本金屬、筆記型電腦和行動電話的電子零部件、家具、皮革製品、玩具、橡膠、紡織品、空調與電視等產品。預計主要將傷及東協成員國馬來西亞、泰國、越南和新加坡，而印度與東協簽有自由貿易協定（FTA）。

消息稱，政府也將討論將進口自這些國家的產品附加值要求，從現行的20％至40％水平調高，並稱也可能重新檢視FTA。

中國是印度的第二大貿易夥伴，去年3月止財年的貿易總值870億美元，對中貿易逆差535.7億美元，是印度對任何單一國家的最大貿易逆差。

(工商 )