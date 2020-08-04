國內新冠肺炎疫情似乎有升溫跡象，前任副總統陳建仁表示，面對秋冬來臨恐再爆第二波疫情「家戶需備足3個月口罩量」，讓民眾又開始紛紛搶買口罩。Pchome今天將開賣MOTEX摩戴舒、宏瑋、真心良品等品牌MIT口罩，開賣時間3小時前會公告，每人限購1組。各大通路販售詳情《中時新聞網》為您整理如下。

●PChome 24h購物

今（4日）開賣MOTEX摩戴舒鑽石型、碧湖綠、C型兒童雲朵公主款口罩，價格499到698不等，以及《真心良品》天空藍、薄荷綠、蜜桃粉3色口罩，一盒50片，價格499~550元，宏瑋醫用口罩藍、綠、灰顏色隨機，一盒50入499元，詳細價格請依官網公告為準。

●Yahoo奇摩購物中心

今（4日）早上11點開賣匠心的醫療用口罩，每盒50片裝，價格250元，詳情請依網站為主。

●蝦皮購物

今（4日）下午5點開賣醫療用口罩，款式及價格，請依網站資料為主。

●大樹藥局

今天APP販售康乃馨、匠心、萊潔和健康天使的醫用口罩，詳細款式請依網站為主。

●小三美日

網站有販售台灣優紙、潔吸、利聯醫技等品牌的醫用口罩，另也有許多搭配防疫產品的組合，詳情請依官網為主。

(中時新聞網)