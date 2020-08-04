前總統陳水扁4日表示，應完成李前總統生前興建「李登輝圖書館」的遺願。（摘自臉書／李宜杰台南傳真）

前總統李登輝上月30日晚間因病辭世，享耆壽98歲。為紀念李前總統的貢獻，旅日台僑團體日前發布聯合聲明，呼籲政府將桃園國際機場改名為「李登輝國際機場」。不過，前總統陳水扁今日（4）在臉書上po文稱「愛他就別害他！」

針對旅日台僑團體建議將桃園國際機場改名為「李登輝國際機場」，陳水扁指出，若要追思李前總統對台灣民主化的卓越貢獻，應完成他生前興建「李登輝圖書館」的遺願才是對的。

陳水扁也回憶桃園國際機場的更名歷史，他說，1971年政府籌建新機場時，已使用「桃園國際機場」名稱，1975年民航局首度建議以「紀念民族救星，時代聖雄故總統 蔣公」為由，將桃園國際機場改為「介石國際機場」，不過時任閣揆的蔣經國不便批准。1979年2月15日，蔣經國總統任內行政院會通過將桃園國際機場命名為「中正國際機場」。

陳水扁稱，2006年9月，蘇貞昌擔任行政院長時再次改回原名「桃園國際機場」，陳水扁也建議加上「台灣」，成為今日的「台灣桃園國際機場」。

(中時 )