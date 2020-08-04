探索夢號郵輪出港。（遊客提供／王志偉花蓮傳真）

「探索夢號」郵輪至今年10月還有7航次停泊花蓮港遊覽。（遊客提供／王志偉花蓮傳真）

周姓遊客受訪說，臨時改變行程，心情如洗3溫暖，但疫情趨緩能外出旅遊，已是一種幸福。（遊客提供／王志偉花蓮傳真））

原行程航至澎湖、金門或馬祖進行四天跳島行程的「探索夢號」郵輪，因中度颱風「哈格比」影響，改變航程，今天清晨航抵花蓮港，花蓮也意外迎來7百多名旅客下船遊覽消費；港務分公司說，今年因新冠肺炎影響，郵輪泊靠都已取消花蓮港行程，「探索夢號」是今年首艘入港船舶，未來這艘船也還特別安排了7個航次往返基隆至花蓮遊程。讓花蓮港意外熱絡起來。

花蓮港務分公司因應「探索夢號」首航花蓮提前抵港，稍早已邀集港區確認郵輪旅客通關事宜。受到颱風外圍天候及海象影響，該輪原訂8月2日由基隆出發至澎湖、金門進行4天的跳島行程，緊急調整改於今天上午8時停靠花蓮港，並安排於當天下午6時啟航返回基隆港。這次航程計搭載752名旅客。

花蓮港務分公司表示，今年受到新冠肺炎疫情的影響，上半年原定到港的郵輪航次都因此取消，這次「探索夢號」到花蓮港，不僅是該輪的首航，也是今年到訪花蓮港的第一艘郵輪。除今天首航，自8月29日至10月10日止，這段期間特別安排了7個航次往返基隆至花蓮遊程。

港務公司特別於旅客下船時，安排原住民歌舞迎賓，營造旅客到港的熱鬧氣氛。旅客下船已在旅行社安排下，有3條路線提供選擇，遊覽花蓮各景點。

縣府觀光處副處長張志翔表示，已和港務分公司開會協調快速旅客通關，同時請車行派出優質觀光計程車，到港區待命載客，為使遊客獲得良好購物品質及景點交通便利性，縣府也協調各大商圈預為備貨及準備接待，希望建立優質觀光口碑，讓未來搭遊輪旅客更愛到花蓮。

「探索夢號」郵輪排水量7萬5338噸、長268公尺、客房數928間、可搭載1870名旅客，受到疫情影響，本次僅有752名本國遊客。

周姓遊客說，颱風攪亂，海上航行非常晃，受到肺炎疫情影響，也有部分設施如游泳池未開放，不過改變行程，到花蓮遊覽地方美景與消費，笑說，也能補償受傷心靈啊，不過疫情趨緩，趁著暑假能外出旅遊也算是一種幸福。

(中時 )