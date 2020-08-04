孫姓男子前年任職花蓮縣吉安警分局時，與妻子及女性友人飲酒作樂，他載妻返家後竟在車上性侵女性友人，一審依強制性交罪將他判刑5年，二審考量他否認犯行的犯後態度，並改依乘機性交罪將他判刑3年10月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

已遭停職的孫男與被害人是朋友關係，前年6月18日凌晨1點多，被害人與朋友飲酒後打電話給孫，孫開車載妻子高姓女子到吉安警分局旁載她後，因她表示心情不好，3人於是一起前往卡拉OK唱歌及喝酒。

唱歌結束後孫男開車載妻子及被害人離開，先到他位在花蓮市的住處，讓坐在後座妻子下車後，載送被害人返家途中，他見對方因酒醉無力且無法控制言行，竟將車停在路邊，在車內性侵她。

花蓮高分院斥責孫男本應遵守法紀，保護人民，他與妻子都是被害人好友，竟利用載送酒醉而意識不清的被害人返家時加以性侵，考量他否認犯行且迄今無法取得被害人諒解，判刑3年10月，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )