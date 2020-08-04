現年59歲的知名藝人羅霈穎，3日晚上9時許被友人發現陳屍在北市八德路的工作室，警方到場發現她雙腳發黑、身體出現屍斑，已經明顯死亡，當時還以雙腿著地姿勢臥躺在床上，嘴角有白沫，檢警今天相驗遺體才知死因，法醫高大成則推測，羅可能是癲癇造成急性心臟衰竭。

羅霈穎突然在工作室離世，被發現時因為雙腿向後拗折，疑曾痛苦掙扎，對此，高大成推測，羅可能是急性癲癇造成心臟衰竭，雙腿發黑原因主要是缺氧，因此導致四肢末端變色。面對「東森新聞雲」記者提問，羅是否病發作太快來不及對外求援？高大成未加以推測，只回答目前無法確定。

羅昨晚被發現陳屍工作室時，身穿睡衣、倒坐床邊，嘴角有不明白沫，現場無打鬥痕跡、身上沒有外傷、沒有遺書，警方僅發現安眠藥袋，羅的友人向警方透露，她有吃安眠藥的習慣。

羅霈穎遺體今（4）日凌晨2時許由葬儀社送往台北市二殯暫存，初步排除他殺，研判是猝死，檢警將在今天相驗釐清死因。

(中時新聞網)