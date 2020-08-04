藝人羅霈穎驚爆被發現陳屍八德路的工作室，研判2天前已猝逝，享年59歲，死訊引起外界一片譁然，而死因目前尚待檢警進一步勘驗，眾人先一步回像她過去的健康狀況與用藥習慣，發現有「東區羅姐」稱號、多年來活躍於夜店的她，其實很用心於照顧健康，曾說過靠保健食品續命，一年砸錢至少27萬在買保健食品、花數百萬做醫美保持美麗。

羅霈穎雖是夜店女王，但她曾透露其實很注意健康，因朋友介紹的關係，每年都會做健康檢查，醫生會根據她當時的情況量身調配維他命等補充品，她也相信如今的生命與曼妙外型，全靠這些補給品維持，光買保健食品，每年就要花超過27萬。

羅霈穎更笑稱：「天下沒有醜女人，只有懶女人」，坦承有做整形手術，一年要花上300萬左右在做醫美維持外貌，直言到了她這樣的年紀，「不打肉毒桿菌怎麼見人？」，而她也不是一開始就這麼注意身體健康，起因是某次羅霈穎在家泡澡，起身時突然一陣暈眩，以為自己已跨出浴缸但其實沒有，就這樣絆腳慘跌，左手手肘兩塊骨頭硬生生摔碎，讓她自此嚇到，開始重視健康保養及養生。

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