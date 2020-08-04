美國七月工業數據好表現，鼓舞美股周一的全面上揚，那斯達克收盤再創歷史新高點，帶動港股科技股表現。

在連跌三個交易日後，周二香港恆生指數高開206點，盤中上漲89點或+0.36%，為24547點。國企股(H股)漲72點或+0.7%，為10105點。

科技股集體走高，阿里巴巴、美團皆開高走高，漲逾2%。小米高開1.9%。騰訊高開1.3%，隨後漲1%，暫報544.4港元。

醫藥股上漲，康希諾漲2.9%，阿里健康漲1.4%，海吉亞醫療漲5.4%。。

恆大健康即將改名為恆大汽車，昨日公布六款新能源車，股價先升後跌，今晨再跌7.0%，暫報34.45港元。新能源車概念股上漲，贛鋒鋰業漲7.5%，比亞迪漲4.2%。

匯豐控股昨日公布不佳財報，股價在昨日大跌，今晨跌2.5%，暫報32.55港元。

阿里巴巴旗下螞蟻金服計畫在上海和港股同時上市，募資300億美元，估計在九月或十月進行IPO。

(時報資訊)