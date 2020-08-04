上半年業績表現不俗的群翊(6664)因全球新冠肺炎疫情持續延燒，謹慎看待下半年產業狀況，不過公司積極投入新設備研發，經過3年努力，應用於軟板及IC載板的「防焊製程真空壓膜整平機」將於年底前推出，在新設備開始出貨及原有設備訂單穩定下，群翊董事長陳安順表示，公司將力求下半年營運與上半年相近，並優於整體產業。

群翊主攻PCB乾製程設備，包括：塗佈、壓膜、熱風、熱板及曝光等專業製程設備，設備應用產業涵蓋PCB、BGA、FPC、COF、觸控面板等，看好半導體相關產業可望因5G時代來臨高度成長，群翊亦積極佈局半導體設備，針對晶圓製造及半導體封裝開發新設備；今年上半年全球新冠肺炎疫情大爆發，各國封城封國對必須到廠協助裝機測試的設備廠營運造成不小的困擾，群翊在大環境不利之下仍努力突圍，透過視訊協助客戶設定安裝機台，對於最後階段測試及完成收款也授權在地員工或派專人前往處理，降低了新冠肺炎疫情對公司營運的影響。

儘管新冠肺炎疫情影響群翊上半年業績拓展速度，不過公司趁著疫情積極研發新設備，看好軟板及IC載板前景，公司除烘烤乾燥自動化設備，經過3年的研發，應用於軟板及IC載板的「防焊製程真空壓膜整平機」將於年底前推出，為公司營運增添新動能。

受到新冠肺炎疫情影響，群翊第1季稅後盈餘為6913萬元，單季每股盈餘為1.26元，累計上半年合併營收為8.13億元，公司初估，上半年獲利可望略優於去年同期。

展望下半年，陳安順表示，全球新冠肺炎疫情持續延燒，多數國家處於封國，商務行動不便，恐導致下半年整體設備產業衰退兩位數以上，不過由於公司有新設備推出，且原有客戶訂單穩定，公司將力求下半年營運與上半年相近，並優於整體產業表現。

(時報資訊)