數字(5287)旗下站台「Tasker出任務」推出「Tasker宅任務-抵家服務」，將水電、修繕、清潔等店家彙整於單一平台，消費者只要簡單點選區域就可以找到適合店家，如同外送美食一樣一鍵抵家服務。「Tasker出任務」讓傳統水電工也開始Ｅ化，藉由網路平台，讓自身業績增加3成。

Tasker出任務針對消費者進行水電、修繕、清潔等需求進行調查，發現7成消費者在家中遇到水電、修繕、清潔等問題時都傾向於尋求專業人士協助，但卻有近6成的消費者不知道要到那裡尋找專業人員。進一步調查發現曾上網搜尋過水電、修繕、清潔等專業店家的消費者佔7成，由此可知多數消費者在面對水電、修繕、清潔等較不熟悉的問題時還是傾向上網尋求解答，但網路上店家數繁多，水電、修繕、清潔等分類複雜，因此不知道如何挑選成了最大的困擾。

為解決消費者在水電、修繕、清潔等「宅任務」的需求，Tasker出任務除原本的外包任務外，進一步推出「宅任務-抵家服務」，募集全台水電、修繕、清潔等店家，進行整合，讓消費者簡單點選地區後，就能輕鬆找到住家附近的專業店家，除了省下網路查找時間之外，挑選店家時更可參考評價功能。

除了不知道到那裡尋找專業人員外，Tasker出任務調查中發現，報價不清楚也是消費者常遇到的問題。因此在「Tasker宅任務-抵家服務」頁面上都會請店家將價格範圍列出，未來更將進一步推出「視訊報價」服務，讓消費者可先利用視訊請師傅評估價格，除了可省下消費者的估價費用外，也可減少過往師傅跑了一趟卻沒有要修理的時間成本。

有別於傳統水電修繕依賴口碑介紹的方式，透過網路平台接單也為店家增加許多詢問量，有業者指出，之前的客人比較多都是靠介紹的，刊登到這個平台之後，詢問電話及業績增加3成。

(時報資訊)