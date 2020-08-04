澳洲零售業恐將面臨消費枯竭的困境，該國人口第二大省維多利亞省為了防止新冠肺炎疫情擴散已再度實施封鎖措施，且數據顯示第二季零售銷售額創下20年來最嚴重的衰退。

澳洲統計局周二公布，受惠於商店、餐館、酒吧等商業場所重啟，6月零售額月增2.7%，優於市場預估的月增2.4%，但較5月初解封時的月增16.9%顯著放緩。

惟第二季零售銷售額經通膨調整後大跌3.4%，較市場預估的跌3.2%更為惡化，並創下2000年引進商品與服務稅（GST）以來最急劇的跌幅，顯示消費者支出將拖累該國第二季國內生產毛額（GDP）的表現。

第二季咖啡廳與餐館的零售額暴跌29.1%，服飾、鞋類與個人配件等零售額跌22%，是造成整體零售額重挫的主要原因。此外，食品零售額亦減少。

經濟學家警告因維多利亞省爆發第二波疫情，使澳洲前景蒙上陰霾。由於自6月底新冠肺炎確診數急升，維省已在本周宣告進入「災難狀態」，並擴大經濟封鎖措施。

(時報資訊)