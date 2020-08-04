K董魅力無法擋，由他親自執飛的「好想出國」飛行假期體驗，4日上午10點開賣，經濟艙搭機體驗、純飛行體驗和商務艙＋大溪威斯汀酒店30秒內完售，其他機加酒組合則是5分鐘內完售，公司方面表示會開始籌備第二班。

星宇航空昨日晚間九點左右取得民航局許可後，立即發布訊息，宣布今日開賣行程，星宇航空董事長張國煒將親自執飛JX-8888航班，預計8月7日早上11:00自桃園機場起飛，將沿台灣東部向南往菲律賓方向飛行，星宇航空特別申請降低飛行高度，若當天能見度良好，旅客將可自高空鳥瞰台灣，展開一場藏有彩蛋的無菜單風景導覽，接著再次沿著東海岸回到桃園機場，航班全程飛航時間約3小時。

星宇航空特地安排遠機坪登機，讓旅客有機會搭乘帥氣的接駁車Link Monster前往機坪，並展示多種勤務車隊於機坪一字排開迎接旅客，也特別安排專業的地勤同仁駐點講解每台車的性能與工作任務，歡迎大家盡情拍照及提問。

凡搭程JX-8888的旅客，當日皆可獲得精美的搭機紀念證書及禮品組。航程中全艙等皆可觀賞空中電影院，星宇航空並提供免稅品當班銷售及預購服務，皆可享有不限件數75折之優惠（菸品及部分商品除外），旅客可於收到訂位代號後，班機起飛24小時前至beshopping免稅品預購網選購，確保入手想要的商品！因應特別航班操作，將不提供預選座位、貴賓室及機上WiFi服務，為了讓旅客能安心旅遊，航程中除用餐時間，旅客須全程配戴口罩。

大家最期待的機上餐點也將完整提供，商務艙餐點備有道地百里香雞腿排佐野菇醬、胡同限定版豬五花燒肉丼，及米其林一星餐廳「Longtail」的亞洲當代料理三種餐型供旅客選擇，經濟艙旅客則可享用燒肉名店「胡同燒肉」的醬燒豬五花丼；有特殊需求者在訂購完成後，KLOOK會於24小時內以電子郵件方式聯繫，供客人選擇素食餐或病理餐等其他服務。

為使類出國度假的體驗更加完整，KLOOK特與五星級飯店合作，提供不同艙等、人數組合之五星酒店住宿加購，附機場至酒店接駁。經濟艙旅客入住台北晶華酒店（含早餐、自助點心吧），不只有舒適的房間，還可享受VR兒童遊戲室及高空泳池畔星空電影院…等五星級設施。商務艙旅客搭配入住桃園大溪笠復威斯汀酒店，享受度假村式的悠閒假期，品嚐知味西餐廳自助晚餐、池畔酒吧Happy Hour暢飲，隔日用完精緻早餐後滿足地返家。

這趟飛行由KLOOK獨賣，商務艙須搭配旅館住宿，20,888元起，經濟艙搭機體驗每人4,688元起。

(工商 )