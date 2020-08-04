胡潤研究院4日發布「2020胡潤全球獨角獸榜」。其中螞蟻集團以人民幣（下同）1兆元估值蟬聯第一，字節跳動以5,600億元估值蟬聯全球第二大獨角獸，其估值上升了600億元。

全球十大獨角獸6個來自中國，除螞蟻集團和字節跳動以外，還有滴滴出行、陸金所、快手和菜鳥網絡。

胡潤列出了全球成立於2000年之後、價值10億美元以上的非上市公司。這是胡潤研究院第二次發布全球獨角獸榜，去年在世界互聯網大會上發布了首份胡潤全球獨角獸榜。

胡潤研究院發現全球有586家獨角獸企業，分佈在29個國家、145個城市。這些公司平均成立於9年前，80％提供軟體及服務，60％面向消費者。5％屬於傳統行業，顛覆最多的行業是金融服務、零售、傳媒娛樂、企業管理解決方案、醫療健康、物流和汽車行業。上榜獨角獸企業總價值12.9兆元，相當於義大利的GDP。

北京是全球獨角獸之都，有93家，遠遠超過舊金山的68家，上海以47家排名第三。獨角獸數量排名前十的城市中，有9個在中國或美國，倫敦是唯一的例外。

(工商 )