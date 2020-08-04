蘋果（Apple）最新的iPhone 12系列，今年亮相時間比往年更晚，已經是被蘋果確認的事實。而根據最新供應鏈方面的消息，如果你想等5.4吋或是6.7吋的款式，得等上更久的時間！

針對iPhone 12系列，由於新冠肺炎疫情對於供應鏈端帶來的影響，再加上今年是蘋果首次計畫一次推出4款全新iPhone，供應鏈方面所需的準備功夫也比往年更沈重，因此新機將會分批銷售的傳聞從未止息。相關預測有的指出僅有6.7吋款最晚上市、也有說法認為2支6.1吋螢幕的款式先推出；也有說法認為4G版會先開賣，才輪到5G版本，傳聞莫衷一是。最新的相關說法則是，《電子時報》（Digitimes）維持原本的看法，指出2支6.1吋螢幕的款式會率先上市。

報導指出，從供應鏈端的訂單來分析，2款6.1吋機種的PCB板近期已開始出貨，另兩款手機的PCB版則是預計8月開始出貨。因此從訂單的準備情況來看，2款6.1吋款式先上市的態勢已逐漸明朗。

有趣的是，摩根大通(JPMorgan)在4月份也曾預測蘋果會先讓2款6.1吋新iPhone先上市，跟Digitimes看法所見略同。若摩根大通與Digitimes的預測準確，兩支 6.1 吋 iPhone 先推出的話，對於市場來說將同時有中階與高階新 iPhone 可選，即便沒有一次推出全數新品，但仍算是一個相當高明的策略。

且蘋果曾經在2017年、2018年都曾讓新iPhone分批上市，雖然原因不盡相同，但因曾有前例，讓iPhone 12系列可能分批開賣的傳聞更添可信度。2017 年蘋果先開賣iPhone 8系列，才在11月上市 iPhone X。而 2018 年蘋果則是先開賣iPhone XS系列，晚了一個月才上市iPhone XR。今年若是再度分批上市，對於有效延長產品週期與話題，都有望帶來效果。且令人好奇的是，分批上市的應是指5G版本，傳聞已久的iPhone 12 4G版本又會在何時正式推出？

(科技)