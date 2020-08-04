NBA前總裁史騰自從1984年入主之後，收視率幾乎是每年倍數成長，同時也讓轉播權利金如同火箭般的從地球衝進月球，球員的薪資更是水漲船高，賺得荷包滿滿。細數過去收視率最高的10場季後賽，「籃球之神」喬丹就包辦了6次，尤其是1998年公牛與爵士的6場總決賽大戰就有3場入選，可說是1998年的冠軍賽堪稱是NBA史上之最。

2010年湖人與塞爾提克的總決賽第7戰吸引了2820萬觀眾收看，湖人最終以83比79贏得最後勝利，布萊恩收下生涯第5枚冠軍戒。

1987年總冠軍賽魔術強生率領的湖人迎戰大鳥柏德領軍的塞爾提克，第四戰湖人107比06險勝，取得3比1聽牌優勢，第五戰柏德在最後5秒成功抄截，幫助球隊逆轉獲勝，將系列賽扳成2比3。這兩場比賽的收視率都有2867萬的觀眾。

1998年總決賽第四戰，喬丹與皮朋聯手攻下62分，率領公牛84比82險勝爵士，系列賽3比1，收視率2966萬。

1988年總決賽湖人面對活賽的挑戰，打完前五場湖人2比3落後，第六場活賽主將艾塞亞湯瑪斯帶傷上陣狂得43分，可惜活塞102比103飲恨落敗。死裡逃生的湖人在第七戰108比105封王，艾塞亞湯瑪斯成為悲劇英雄，該役收視率逼近3000萬。

1993年總決賽第四戰，當年由喬丹率領公牛迎戰巴克利領軍的太陽，這場比賽喬丹打了46分鐘，狂拿55分，創下1964年以來NBA總決賽單場最多得分紀錄，巴克利也沒有讓喬丹專美於前，繳出32分、12籃板、10助攻的大三元成績單，可惜太陽最終吞下敗仗，這場比賽收視率3030萬人。

1998年總決賽第五戰，爵士在1比3劣勢下硬是靠著「郵差」卡爾瑪龍以及史塔克頓的聯手83比81險勝公牛，收視率3100萬人次。

1997年總決賽第五戰，公牛與爵士戰成2比2平手，這場關鍵戰役喬丹賽前食物中毒，但他仍堅持出賽，抱病怒砍38分，尤其是最關鍵的三分球，幫助公牛90比88逆襲爵士，賽後喬丹脫力倒在皮朋的懷裡讓球迷動容不已，收視率3100萬人。

2016年總決賽第七戰，這個球季勇士例行賽73勝改寫喬丹公牛時期的72勝NBA紀錄，總決賽3比1領先詹姆斯坐鎮的騎士，沒想到勇士連輸第五和第六戰，第七場回到主場甲骨文，詹姆斯完成了NBA史上第一次1比3逆轉封王紀錄，收視率3102萬人。

1993年總決賽第六戰，公牛在客場99比98險勝太陽，喬丹完成生涯第一次三連霸壯舉，整個系列賽場均41分、8.5籃板、6.3助攻，投籃命中率超過五成，是他季後賽生涯的代表作。收視率3210萬人次。

1998年總決賽第六戰，這是喬丹生涯想要實現第二次三連霸的關鍵戰役，第四節剩下17秒，爵士還保有1分領先優勢，此時喬丹從卡爾馬龍的手中將球抄截下來，並且立刻帶球殺到前場17呎處晃倒了防守球員拜倫羅素，出手破網率領球隊87比86拿下生涯第六座總冠軍，收視率3589萬人次，前無古人恐怕也是後無來者了。

(中時 )