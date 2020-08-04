國民黨今日召開記者會，質疑蔡英文總統任內，發生多起政府標案評委找民進黨黨工等綠色御用人士擔任，再讓綠媒得標的情況，不僅花人民納稅錢買媒體做大內宣，甚至當中有評委的親人在得標綠媒工作的情況也不予以迴避，明顯違法，呼籲蔡總統展現處理這些亂象的態度。

國民黨文傳會主委王育敏指出，李厚慶在2017年接任文化總會副秘書長以後，大量擔任政府標案評審委員，迄今擔任291案政府標案評選委員，到底他的正職是文化總會副秘書長還是御用評委？

此外，王育敏質疑，李厚慶擔任評委時，並未依採購法相關規定進行利益迴避，反而藉著評委身分，要求得標廠商需委託BIOS monthly公司的方序中設計師進行設計，而該公司的創辦人與執行長白尊宇，據消息指出與李厚慶為親戚關係。

王育敏還說，而李厚慶的妻子白舒樺曾是三立電視台主播，現任三立總經理室主任，但李厚慶也從未迴避三立投標的案子，在李厚慶擔任評委的標案中，三立2018年投標7案、得標6案， 2020年投標8案、得標7案，107與109兩年，得標率近九成，三年下來得標總金額更高達1億8896萬7千元，是否仰賴李厚慶的協助？

文傳會副主委黃子哲指出，依採購評選委員會審議規則，委員如有案件涉及本人、配偶、二親等以內親屬、共同生活家屬之利益者，或是本人或其配偶與受評選之廠商或其負責人間現有或三年內曾有僱傭、委任或代理關係者，應即辭職或予以解聘。李厚慶明顯違反。

王育敏還指出，蔡政府上任以來，行政院政策溝通案的評審委員清一色綠色背景，長期出現在三立、民視政論節目的林育卉、在民進黨中央長期替民進黨操盤網路的林閣雍，都宛如綠色御用評委，107至109年皆為固定評審委員，連丁允恭當民進黨新聞部主任時也被找去當評委。不找公正人士擔任評委只找自己人，行政院的標案獨厚綠營媒體，根本就是拿人民納稅錢買媒體洗腦大眾。

革實院院長羅智強也挖苦，蔡英文說升官發財請走他路，他路就是直通總統府的仁愛路，蔡英文同時兼任中華文化總會會長，李厚慶到處當評委，別人看在他老闆的面子上誰敢不買帳？蔡政府已腐敗到不只每日一爆弊案，蘇震清、蘇嘉全、李厚慶，怎麼都是蔡英文重用的人？讓國民黨忙到記者會開不完。

(中時 )