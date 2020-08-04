據《長江日報》報導，今年從大陸中華科技大學畢業的博士班學生張霽和姚婷，入選華為「天才少年」，年薪上看201萬元（人民幣，下同）。

華為的「天才少年」計畫是由創辦人任正非發起，要用頂級的挑戰和薪水吸引頂尖人才，在上述兩人入選者前，該校也有一位博士生左鵬飛入選。入選後，薪資都是按年度工資制度發放，一共三檔，最高年薪達201萬。

華為「天才少年」的招募標準非常嚴格，一般需要經7輪左右的考核流程，包括履歷篩選、筆試、初次面試、主管面試、若干主管面試、總裁面試、HR面試；過程中，會遇到很多挑戰和阻礙，任何一個環節出現問題或表現不佳都有可能失敗，難度相當高。

此次入選的張霽是湖北通山人，他是在一次國際會議上接觸到華為。張霽向媒體表示，自己是今年5月底入職華為，招募主要看的是研究方向和科學研究的能力，其中，他的研究方向是華為最為看中的。

儘管入選的夢寐以求的工作，但他謙虛表示，「我並不是什麼天才少年，拿掉天才少年光環，我只是一個普通人」；他說，自己現在肩上責任和壓力更大，要快速融入這個團隊，不僅要把領導分配的事情做好，更要去思考今後該如何做好工作，不負眾望。

目前，全球僅4人拿到華為「天才少年」最高一檔年薪201萬，4人分別是在華中科技大學專攻軟體工程，取得中國科學院大學模式識別與智慧系統博士的鍾釗、在浙江大學專攻控制科學與工程，取得香港科技大學機器人相關科系博士學位的秦通、在華中科技大學專攻電腦專業的博士畢業生左鵬飛和此次入選的張霽。

(旺報 )