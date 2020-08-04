由台北市糕餅商業同業公會主辦的「2020台北國際烘焙暨設備展」順利落幕，據主辦單位統計，四天展期共吸引超過15萬人次看展，儘管略低於去年17萬人次的新高紀錄，但今年在新冠肺炎疫情衝擊，國外廠商及買主難以前來下，參展廠商數減少、攤位數也砍半，能創造出此成績仍相當不易！

台北市糕餅商業同業公會理事長周正訓表示，拜政府振興三倍券、報復性消費等利多，這次台北國際烘焙暨設備展雖然規模縮小，但參觀人次依舊不少。今年展覽從7／30～8／2四天在南港展覽館二館舉行，主辦單位統計，第一天3萬、第二天3.5萬、第三天4.5萬、第四天4萬，合計總參觀人數超過15萬人次。

事實上，近年台北國際烘焙展規模跟看展人數逐年提升，從2015年的14萬人次、2016年15.1萬人次、2017年15.7萬人次，到2018年16.2萬人次、2019年17萬人次，屢創新高紀錄。原先今年延展前報名廠商數近400家、攤位數近1,850攤，規模創歷史新高紀錄，但受疫情影響，縮小到290家廠商、916個攤位，較延展前攤位數少了一半。

不過，主辦單位指出，從此次參觀人數來看，說明烘焙展的熱度不減，預料烘焙產業將成為「後疫情時代」各食品業者兵家必爭之地。分析今年展會吸引人潮的成功關鍵，首先是時機點，適逢政府振興「三倍券」上路不久，加上暑假消費旺季，民眾觀展意願提高。

二是首度專攻「B2C」，往年烘焙展多以專業廠商「B2B」為主，今年則轉為消費性展會，讓更多民眾可參與；三是首設中秋主題區搶節令商機，展覽延至7月底，剛好適逢烘焙伴手禮業者年度中秋大檔，各家廠商紛紛在展上秀出年度新品及優惠方案吸客。

主辦單位並指出，今年展會還首度導入餐車、餐吧複合型態廠商進駐，以及「外送經濟」的展示區，幫助業者思考「後疫情時代」營運模式的轉型與契機；還有零接觸商機的參展廠商，如麵包AI影像辨識結帳系統，可提高結帳效率，又能夠減少食物與人群的接觸，將是後疫情趨勢之一。

(工商 )