高雄市長補選政見發表會，國民黨候選人李眉蓁拋「蘭姆酒產業」政見，遭綠營對手陳其邁酸「沒辦法理解」；李眉蓁4日發表影片，反問高雄需要更多耗水、汙染產業嗎？她認為蘭姆酒產業可發展酒鄉文化，為農村創造財富。

政見發表會最後結論時間，李眉蓁簡短提及上任後將推動蘭姆酒產業，綠營猛酸政見不切實際，陳其邁受訪時也直言「沒辦法理解她所提的一些政策」，希望李眉蓁進一步闡述清楚，並揶揄「我比較喜歡喝檸檬汁」。

李眉蓁4日上午在臉書發布「產業1＋2＋3，高雄蘭姆酒飄香」影片，用2分半鐘詳述政策內容。她反問，高雄需要發展科技園區嗎？還是有機農業？高雄是缺水的地方，還要發展更多耗水、汙染水質的產業嗎？

她認為，答案應是發展蘭姆酒業。2019年，全球烈酒產業規模約是半導體產業8成，蘭姆酒在烈酒市場排名前五名，成長率是烈酒中最高的，主要產地是菲律賓、牙買加、古巴、印度，都是北迴歸線以南的熱帶國家，「以高雄的實力，一定能超越他們」。

李眉蓁說，蘭姆酒的原料是甘蔗，高雄氣候、土地非常適合種甘蔗，況且還有超強的農業技術，而蘭姆酒除了純飲之外，也常被使用在調酒中，結合在地生產的豐富水果，可發展熱帶港都特有的酒莊文化，休閒產業聚落。

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她強調，提升在地產業價值，創造以高雄為名的世界品牌，帶來紮紮實實的就業機會與經濟成長，才是我們該做的選擇；她認為，用高雄的甘蔗、水果一步一步做出世界頂級蘭姆酒的同時，鄉鎮也會變成一個個美麗富饒的酒鄉，帶動當地頂級文化、觀光產業。

李眉蓁指出，當選後會成立直屬市長的政策規畫小組，制訂「高雄市促進發展蘭姆酒業暨酒鄉條例」，並成立台灣蘭姆酒發展協會，定期舉辦高雄國際蘭姆酒節與世界接軌，另參考波爾多葡萄酒研究所的架構，成立一個屬於大學，但又與產業國際行銷緊緊結合的蘭姆酒研究所。

她說，只要下定決心，腳踏實地，一定可以製造出世界一級的蘭姆酒，行銷全球，創造高雄人的巨大財富跟文化，「金門高粱能，宜蘭葛瑪蘭能，高雄為什麼不能？讓我們一起建立酒廠，行銷全球，發展酒鄉，改變高雄」。

(中時 )