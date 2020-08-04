新冠病毒持續肆虐全球，根據約翰霍普金斯大學統計，至今全世界已累計1千8百萬人確診、68萬人死亡。至於是否有可能有針對新冠肺炎的特效藥問世，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞表示，目前沒有新冠肺炎萬靈丹，且「恐怕永遠也不會有」。

據美媒《CNBC》報導，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）3日表示，科學家們在確認治療新冠肺炎的方式有很大的進展，而許多候選疫苗也進入大規模實驗階段，「然而，現今仍沒有一勞永逸的特效藥，且或許永遠也不會有」。

雖然公衛官員表示，直到疫苗問世之前，不可能有回歸正常生活的機會。根據WHO統計，至今全球有150支疫苗正在研發中，其中有25支已進入臨床實驗階段，特別是美國生技公司Moderna 和製藥龍頭輝瑞（Pfizer）的疫苗，在上周都已進入第3階段臨床實驗。

雖然恐永遠都沒有萬靈丹，但譚德賽仍表示全世界領導人仍可藉由執行最基本的防疫措施，如加強檢測、有效隔離、妥善治療病患，以及追蹤並隔離接觸者來防止疫情再次大爆發，而一般民眾可繼續保持社交間距、戴上口罩、定期洗手，以及咳嗽時與他人保持距離，呼籲政府與大眾做到所有上述建議，「即使疫情受控仍要持續如此，並加強公衛系統、增強監控與追蹤，並確保曾陷入混亂的公衛服務能盡快重啟」。

WHO也在2日宣布繼續維持新冠肺炎為「國際關注公共衛生緊急事件」，並稱疫

情「百年一遇」，其影響恐持續數十年。

(中時新聞網)