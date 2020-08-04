美國總統川普當地時間3日指出，TikTok必須在9月15日前出售，而且最好賣給美國買家，否則就會禁止使用TikTok，將它趕出美國市場。

川普在白宮指出，除非微軟或是其他公司能收購或達成合適的協議，讓美國財政部拿到很多錢，否則九月15日要禁用。

白宮貿易顧問納瓦羅稍早表示，對於微軟（Microsoft）收購TikTok一事，可能不是一個恰當的決定，考量中共與TikTok的關係，若微軟想收購TikTok，應放棄其在中國的投資。

(工商 )