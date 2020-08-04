大陸河北客家庄一名梁姓女子，上個月替寶寶沖泡奶粉時，發現奶瓶底部出現不明黑色點點；事後買來一塊磁鐵進行測試，確認黑點為鐵砂；但當梁女拿著奶粉詢問廠商時，對方先是嘴硬辯稱黑點是焦糖，直到梁女拿出實證，廠商才承認奶粉確實有問題。

根據《看看新聞》報導，梁女表示自己在幫小孩沖泡奶粉時，看到奶瓶底部有奇怪的黑色點點，買來磁鐵試驗，發現黑色點點都會跟著磁鐵移動，這才確認原來黑色點點是鐵砂，「一開始我們拿著奶粉問他們（廠商），他們說奶粉裡的黑點是『焦糖』，後來我們拿了一款他們的試用包試了一下，裡面確實是有這種金屬物，就是鐵砂。這時候他們才承認奶粉有問題。」

雖然奶粉廠商已承認產品有問題，但對此事卻始終沒有明確的態度。販售奶粉的店家在接受訪問時，也表示奶粉中確實不應該出現這樣的情況；更離譜的是，廠商竟對店家解釋，「就像奶粉裡面出現頭髮類的東西，跟這種情況一樣，對人體不（會）造成傷害。」店家表示，自己無法接受廠商的說法，希望對方能拿出誠意，對顧客按照法律所規定的最大限額進行賠償。

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(中時新聞網)