隨著大陸加緊半導體自主化腳步，大陸晶圓代工龍頭中芯國際在7月16日回歸陸股，創下史上最快上市紀錄，掛牌首日股價從發行價27.46元人民幣漲至95元人民幣，漲幅超過200%，市值更飆上6000億元人民幣。然而，在經過半個月後，許多問題也開始浮現，其中最嚴重的，莫過於人才嚴重流失的問題。

據新浪科技報導，熟悉中芯國際營運的半導體從業人員指出，中芯國際的薪資待遇低，在半導體產業算是排名墊底的，一線工程師的平均年薪竟達不到15萬元人民幣（約63.4萬元新台幣），連知名研究所出來的博士年薪也達不到30萬元人民幣，遠遠輸給全球晶圓代工龍頭台積電。

從中芯國際的IPO招股書來看，該公司去年研發人員平均薪資為36.7萬元人民幣，員工薪資中位數為38.3萬元人民幣。

台灣相關科系畢業的學生進入台積電，年薪至少有50萬元人民幣，工作幾年薪資加股票分紅，就能拿到200萬元人民幣，若升遷至部門主管，年薪更為優渥。

若以中芯國際《2018年企業社會責任報告」顯示，中芯國際在上海、北京、深圳工廠的員工流失率分別為52.2%、25.7%、11.7%，整體為22%，較同業均值高出1.3倍。相較之下，台積電在2015年至2019年的員工主動離職率低於5%。

雖然員工流失率高，但隨著美國政府擴大華為禁令，未來只要是使用美國技術的半導體產品可能都無法供貨華為，甚至未來連中芯國際都有可能受到限制下，中芯國際今年5月26日公告，授予8名董事累計235.97 萬份的購股權，協助中芯國際突破14奈米製程困境、同時也被視為台積電叛將的中芯國際執行董事暨聯席執行長的梁孟松，獲得與董事長周子學獲得數量並列最高，被視為中芯國際為綁住難得人才的行動。

(中時新聞網)