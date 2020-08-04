來台灣發展20年的日籍藝人千田愛紗（愛紗），去年2月因前夫周洺甫偷腥，痛斬短命3年婚。最近，她帶著健保卡和永久居留證，興沖沖地跑去郵局領3倍券，想買狗飼料捐出，未料不是台人配偶身份不能領，讓她動起歸化台灣的念頭。

隨著自媒體的興起，愛紗也開了YouTube頻道《愛紗愛亂玩》，最新一集中，她帶著證件要去郵局領3倍券，打算花在狗飼料再捐給流浪動物之家，沒想到外國人除了要有永久居留證，另一半還得是台灣人，但愛紗去年已經恢復單身，喪失了領3倍券的資格，讓她深感失望。

雖然沒領到3倍券，愛紗還是和工作人員集資買整車的狗飼料，一起送到流浪動物之家做愛心。根據《鏡週刊》報導，愛紗透露在台灣已經20年，待的時間比日本更久，也曾嫁給台灣人，早就把台灣當自己的家，至於什麼時候會歸化台灣，她表示可能會，但還沒有確切的日期。

愛紗和周洺甫離婚一年多，近期終於有了新桃花，她表示對方是認識很久的朋友，欣賞他愛寵物的個性，對未來發展「不急，一步一步慢慢來」。對於未來，愛紗不排斥再踏入婚姻，如果真的梅開二度，也會公開喜訊接受大家祝福。

(中時新聞網)