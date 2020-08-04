瑞昱(2379)第二季營收優於預期，美系外資針對瑞昱出具最新研究報告指出，看好瑞昱市占率持續提升，加上大陸半導體自主化和TWS成長空間大，重申瑞昱「加碼」評等，目標價由380元調高至440元。

瑞昱第二季營收173.38億元，季增加8.85%，寫下單季歷史新高紀錄，累計上半年總營收332.66億元，年增18.74%。

美系外資指出，看好瑞昱在新冠肺炎疫情帶動下，居家辦公、遠端教學趨勢持續，帶動PC、WiFi等產品需求增溫，有利於瑞昱產品市占率提升，加上大陸半導體自主化和真無線藍牙耳機(TWS)單晶片基本面看好，重申瑞昱「加碼」評等，目標價由380元調高至440元，另外，也調高今明年獲利預估10%、22%。

美系外資表示預估瑞昱第三季營收將季增9%、年增18%達190億元，除在家辦公帶動WiFi產品需求，預估電視晶片相關產品庫存回補也相當強勁，預估瑞昱第四季營收季減1%，年增10%，可望優於市場預期，且瑞昱到2022年前，每股盈餘年複合成長率將可達20%。

(時報資訊)