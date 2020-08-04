今年的新生兒可能仍會低於20萬人，而據行政院主計總處調查顯示，台灣15至49歲女性要提升婚育意願，首要因素是「穩定的工作和收入」、其次則是「配偶是否願意分擔家務」，但據勞動部統計指出，育兒家庭多對女性造成影響、對男性影響不大，托育政策催生聯盟呼籲，應在太太產後第一個月坐月子時，給予配偶9成薪的留職停薪津貼。

據主計總處2019年統計顯示，25至44歲育有未滿6歲子女女性勞參率為71.13％，相較同年齡尚無子女的女性勞參率達88.68％，及相同年齡的有未滿6歲子女的男性勞參率達98.76％低了不少；據勞保局統計指出，去年申請育嬰留職停薪初核達7萬9025件，但男性申請僅1萬5038件，僅占不到2成。

其中，曾經申請過育嬰留職停薪的「阿澤」爸爸表示，7年前太太生了第一個小孩時，當初經討論後就決定要在產後第一個月為太太坐月子，因此整整請了一個月的假，「用特休、無薪事假，當個月薪資減損約4成」，但他說，比起薪資減損，更大的阻力是來自家人質疑「有這個必要嗎？」，公司人力調度等。

阿澤說，在第一個孩子2歲半時，他又請了6個月的「育嬰留職停薪」，「面對的阻力更大」，但經家人諒解、公司其他同事支援，順利度過6個月的時間，目前也重回職場工作。

托育政策催生聯盟指出，從行政院發布的「2020年性別圖像」發現，請領育嬰假件數女性占82％、男性僅有18％，這顯示台灣社會對父親參與育兒的政策鬆綁上十分緩慢，而被視為主要照顧者的母，在工作、育兒無法兼顧的情境中苦撐。

托育政策催生聯盟召集人劉毓秀呼籲，應盡速實施「媽媽產假」及第一個月有9成薪的「配偶育嬰假」，推估一年支出約10億元，「但這是具有提振就業及生產未來勞動力功效的政策」，產後第一個月父母雙方共同育兒，將有效促使父往後更積極參與育兒，女性因工作、育兒失衡而退出勞動市場的情況將緩解。

(中時 )