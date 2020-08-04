影》遺愛人間！2新北警遭撞腦死 暖捐「8器官」亞東醫院出面說明

新北市樹林分局21歲員警楊庭豪在2日凌晨值勤時與無照17歲張姓少年發生車禍，顱內嚴重出血，主治醫師判定已兩次腦死，經家屬同意後決定為庭豪器官捐贈，上午11時亞東醫院開記者會說明，將於今日下午2點拔管並捐贈器官包含心臟、肺臟、肝臟、腎臟、胰臟、角膜、血管、瓣膜，受惠人將超過十人以上。

院方今(4日)在亞東醫院開記者會說明，院方以沉重的心情表示很抱歉沒辦法挽救楊員警的生命，而經法律正常程序，兩次腦死確認後，院方偕同檢察官與法醫已完成器官捐贈相驗。亞東紀念醫院外科加護病房主任洪芳明表示，預計於下午2點鐘，進行器官與組織捐贈手術，楊庭豪預計將捐出包括心臟、肺臟、肝臟、腎臟、胰臟、角膜、血管、瓣膜，受惠人超過十人以上，楊警官遺愛人間。

楊庭豪為家中獨子，孝順且充滿正義感，從小就想做警察，希望能夠幫助他人，從警後熱心助人，更因此上媒體版面，相當受到長官與同事愛戴。楊庭豪2日發生車禍後，雙側蜘蛛網膜下出血，被送往亞東醫院急救，但因傷勢過重，無腦幹功能反應，家屬認為楊庭豪若有意識，肯定也會捐贈器官，遺愛人間，即便萬般不捨也簽屬器官捐贈同意書。

(中時新聞網)