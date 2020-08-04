前總統馬英九表示，已故前總統李登輝任內為「一中各表」的「九二共識」奠定基礎。對此，也是身為前總統的陳水扁槓上馬英九，講啥咪豪X話！馬辦也不甘示弱怒轟陳水扁的批評是「見笑轉生氣」！

李登輝追思會1日開放，開放民眾追思前，馬英九也前去悼念。馬英九並在臉書發文表示，李登輝主持國統會所通過的「一中涵義」決議，是李在兩岸關係上留下的重要政績，也是李對兩岸和平往來的貢獻，沒有人能夠否認。「九二共識」為他後來八年總統任內帶來兩岸和平繁榮的紅利，讓兩岸人民一體受惠。

對此，陳水扁在臉書表示，九二年香港會談並不存在「九二共識」4個字，直到2000年4月28日陸委會主委蘇起才首次提到「九二共識」，但後來坦承，那是自己創造出來的新名詞，而蘇起也說過「九二共識」是「假議題」，但馬英九卻拿來「真詐騙」？ 陳水扁更抨擊，「九二共識」是蘇起製造出來讓國民黨安心的。如今馬英九閣「講啥米『豪X話』」。

聽到陳水扁的「指教」，據《ETtoday新聞雲》報導，馬英九基金會執行長蕭旭岑4日表示，陳水扁似乎有點「見笑轉生氣」，因為就是陳水扁批評馬英九的「豪洨話」，讓馬英九上任後，使緊繃兩岸關係才為之趨緩。

(中時新聞網)