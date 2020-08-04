警方封鎖現場，研判無外力介入，正釐清死亡原因。（許家寧翻攝）

警消破壞井口入內將老翁拉起，男子已無生命跡象。（許家寧翻攝）

新北萬里游姓獨居老翁，疑似維修水井掉落'身亡。（許家寧翻攝）

新北市萬里、金山交界一處民宅，今早傳出墜井意外，64歲從事鐵工的游姓獨居老翁，疑在屋內維修水井時，不慎掉落井中，同事一天聯絡不上游男，一早與親友前往察看，在水井旁發現游男鞋子，警消獲報前來救援，但游男背部向上，已明顯死亡。

金山警方調查，游男獨居在萬里區加投路民宅，據報案人稱與死者均從事鐵工行業，因昨日至今聯繫不到游男，今早8點會同親友前來他的住家查看，赫然發現游男鞋子放在屋內水井旁，疑似掉落井中，連忙通報119前來救援。

警消人員獲報趕抵現場，發現游男卡在井內，背部朝上，對警消呼喊，毫無反應，消防人員於是拓寬井口，垂降至井中將游男拉起，但男子已無生命跡象，新北市萬里、金山交界一處民宅，今早傳出墜井意外，64歲從事鐵工的游姓獨居老翁，疑在屋內維修水井時，不慎掉落井中，同事一天聯絡不上游男，一早與親友前往察看，在水井旁發現游男鞋子，警消獲報前來救援，但游男背部向上，已明顯死亡。

金山警方調查，游男獨居在萬里區加投路民宅，據報案人稱與死者均從事鐵工行業，因昨日至今聯繫不到游男，今早8點會同親友前來他的住家查看，赫然發現游男鞋子放在屋內水井旁，疑似掉落井中，連忙通報119前來救援。

警消人員獲報趕抵現場，發現游男卡在井內、背部朝上，對呼喊毫無反應，消防人員於是將井口拓寬，垂降至井中將游男拉起，但他已無生命跡象，據了解，游男一人獨居，經鑑識蒐證後，研判無外力介入，詳細死亡原因正由警方調查釐清。

(中時 )