108課綱去年8月1日上路，全國教育產業總工會今天發布「沒有糧草，註定失敗的108課綱」新聞稿指出，過去1年來，各高中職發現很多猝不及防的狀況，其中最嚴重的莫過於彈性課程在開設後，各科教師負擔過重，導致許多老師有心無力。

教育部長潘文忠也看到高中職第一線教師現在工作負擔很重，今他天在基隆舉行的全國高中及特教學校校長會議上表示，過去大約有27％學生表示在大學時選錯科系，因此108課綱實施後，在高中職提供更多選修及自主學習課程，讓高中生更加瞭解自己，以有利他們後續的升學及職衙發展。

潘文忠說，高中職開設多元選修課程後，老師的負擔加重，因此，他近來跟人事行政總處溝通，高中職員額編制應該放寬，希望回到符合經營型態的員額編制標準，讓學校發展可以更彈性的進行師資調配。

對於現在高中職的教師處境，全教產表示，108課綱上路後，高中職要開設1.5倍的課程讓學生自由選課，為了突顯各校特色，老師必須在沒有部編課本的情況下自編教材、要成立社群、要與其他教師合作、甚至還必須應付國教署各種檢核等紙上作業。

全教產指出，現在高中職教師的工作除了本職學能的課程外，必須要「生出」有趣新穎、吸引學生的各類課程。學校行政單位排課困難不說，多出的節數更要校內老師自行吸收。然而，教育部持續控管教師員額，使得各校老師的兼課時數不斷往上疊加。

全教產說，教育部不思從根本上解決教師及學校的困難，反而提高教師的兼課時數上限，由原本的9節提高至12節，似乎多給每節400元的鐘點費就能把108課綱辦好了？高中職教師一週的授課基本鐘點就已經有16節（專任教師），若再加上12節，即1周必須上28節課，相當於平均一天有6節課的授課，各校教師已分身乏術。

全教產呼籲教育部，不要讓老師做牛做馬，應該要放寬高中職教師員額，或有些學校未聘足編制員額時，應督促「聘好聘滿」，降低員額管控的人數及比率。

(中時 )