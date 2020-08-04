海外疫情的影響下，部分國際連鎖餐飲品牌快撐不住，在大陸多地門市也被迫關閉。繼星巴克、麥當勞後，日本品牌吉野家也宣布，將關閉150家門市，其中，日本本土關店100家，包括大陸在內的海外市場，關閉50家。

近日，日本連鎖餐廳吉野家的母公司吉野家控股宣布，受疫情影響，將讓部分虧損門市關店止損，於2021年2月前在全球關閉150家門市；吉野家公布，今年3月到5月已累計虧損達40億日元，今年財年預計虧損至少90億日元，去年財年盈餘達到7億日元。

綜觀全球，目前吉野家共有約3300家店，除日本本土外，吉野家海外共有1000多家門市，大陸門市占6成。不過，確切的關店數跟地點，吉野家方面仍未透露。

在大陸，吉野家分別由香港的特許經營商合興集團控股有限公司和日本總部經營，合興集團的營運範圍主要是京津冀、東北三省、內蒙古及香港地區的吉野家門市，其他地區則是由日本吉野家總部在上海、深圳和台灣的分公司管理。

吉野家特許經營商合興集團行政總裁洪明基表示，疫情對企業造成一定影響，合興集團將積極探索符合趨勢的商業模式；他還稱，受疫情影響，門市人流銳減，消費需求發生根本變化，作為投資人和經營者，合興集團需要找到適合時代，符合潮流趨勢的商業模式。

(旺報 )