身兼民進黨主席的蔡英文總統，今出席「2020會做事！國務青旗艦營」結業式致詞時提到，下車時看到門口一排人迎接她下車，這不是民進黨傳統；「民進黨一向沒大沒小，今天突然對我麼好，讓我很不習慣」、「但是我沒有期待他們做這樣的事情」。

蔡總統今提到，剛剛一排迎接她的人都有坐在台上，而台上就有民進黨副秘書長林飛帆、林鶴明、新境界智庫副執行長吳怡農等黨務主管。

總統致詞時指出，「民進黨有個傳統，但今早我們覺得好像被破壞掉」，「早上下車時，看到門口站了一排的人在等我下車再迎接我，這不是民進黨的傳統啊」，且這一排的人，都是民進黨比較年輕的，民進黨一向沒大沒小，今天突然對她麼好，站著一排來迎接她。

她說，「站在一排迎接我這件事讓我很不習慣，若以後他們還繼續做，我也沒什麼意見，但是我沒有期待他們做這樣的事情」；沒大沒小其實在民進黨也是蠻出名的事，因為創黨開始，就是一個希望改變，從威權走到民主的一個政黨，這個傳統，她希望能一代代的傳下去，不要因為民進黨執政就開始注重禮儀，注重禮儀也沒關係，但處理事情及思考事情的方式，不能被馴化。

日前國軍演習翻艇事件，吳怡農公開指出「軍演作秀」遭蔡總統打臉；今天吳怡農在台上，總統致詞時還提到，「就像最近吳怡農講了一些事情，我公開講過，他講的不盡公允」。

她表示，這個黨傳統確實給年輕人有足夠空間，所以希望年輕人勇敢，願意挑戰，做錯下次再來，年輕人最大本錢就是有犯錯特權，錯了再改，但同樣錯也不能再犯。

此外，綠委蘇震清疑涉收賄，外界質疑執政團隊走向腐化，蔡英文總統昨天親上火線重申，「升官發財請走別路」，今天對青年營致辭時再度重申，「升官發財不要走這條路了」；隨後遲疑幾秒笑著說，「我又脫稿了」。

(中時 )