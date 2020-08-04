59歲女星羅霈穎昨(3日)爆出猝逝，在家中被發現時疑已過世2日，令外界相當驚訝不捨，有媒體問到羅霈穎所住大樓警衛，問他最後一次見到羅霈穎是何時？他回憶後僅說：「很久沒看到她了」，也不清楚她身體狀況，再問附近的便利超商店員，對方則說先前常看到羅霈穎出沒，但也好一陣子沒見她本人。

羅霈穎近年來淡出螢光幕，但常透過臉書或微博分享最近狀態，她臉書貼文停在上月20日，當時她聽聞三倍券政策，不滿問為何要另外花22億，直說：「其中一定有詐」，微博則停在上月31日，她開心分享吃大餐心得，並回覆網友好用的睫毛增長液品牌。

據《三立新聞網》報導，羅霈穎昨晚傳出猝逝後，家中大樓警衛、附近超商店員都異口同聲表示已經很長一段時間不見羅霈穎，而羅霈穎的家人現身後不發一語上樓，對她死因不願多說，待等檢察官解剖後解開真相。

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