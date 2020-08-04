新北市城鄉局4日公告新泰塭仔圳市地重畫都市計畫案，宣告塭仔圳重畫案正式啟動，新北市府8月底將舉行說明會，並公告地上物清冊與補償辦法，9月展開為期一年民眾自拆作業，明年9月市府將進場強拆並開始施工，第一區中正路以北預計2025年完工，第二區中正路以南預計2026年完工。

新泰塭仔圳計畫是北台灣近期最大開發計畫，新北市長侯友宜曾說過，塭仔圳是大台北的中心，也是新北國際門戶，從機場捷運線進入新北市，看到一大片的鐵皮工廠，將影響國際觀光客對新北市的印象亟需改變；另溫仔圳違章工廠稠密，多次發生火災等公安事件，也應有妥善處理機制。

城鄉局指出，為協助合法房屋安置、工廠搬遷等問題，市府也提供合法房屋就地保留安置、並畫設3處產業專用區供地方產業使用，且也有林口工一、新店寶高智慧園區等輔導搬遷配套方案協助，內政部今年7月27日核定主要計畫，市府在4日發布主要計畫，明天5日則將發布細部計畫。

城鄉局指出，全區共規畫198公頃住宅區、48 公頃商業區、4公頃產業專用區，與4處3公頃以上萬坪公園，配合長照社福政策，畫設2.8公頃醫療服務用地、1.8公頃社會福利設施用地，供未來托老、托育、社會住宅、長照等公共服務使用。

地政局重劃科長李先智指出，地政局將在8月底舉辦說明會，並在9月公告地上物清冊，給予民眾一年時間自行拆除，明年9月起就會進場施作。

李先智說，目前北區地上物工廠約有3500多間，南區則有1500間，合法聚落建築都已排除重畫。

(中時 )